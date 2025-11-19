11月10日、ウクライナの国家反腐敗局（NABU）と特別反腐敗検察（SAPOまたはSAP）は、ウクライナの原子力発電所と複数の水力発電所を管理する国営企業（エネルゴアトム）の取引業者らが、巨額のリベートを強制的に支払わされていた汚職事件を暴いたと発表した。これにより、ウォロディミル・ゼレンスキー政権の現役閣僚を含む側近が腐敗していたことが明らかになった。エネルゴアトムから約1億ドルを横領・資金洗浄し、その他の詐欺