ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが１７日、自身のインスタグラムを更新。元ＴＢＳアナウンサーで女優の宇垣美里との旅行ショットを公開した。日比は「だいすきな姐さんと、大切なおともだちと、韓国弾丸旅」と投稿。「マイメロディがおっきく寝ているのを発見して一緒に悶えてくれる、だいすきな美里ねぇさん。たくさん食べて飲んで喋って買って何度だって、楽しかったねぇ。って言い合いたくなる１泊２日でした」と振り返った