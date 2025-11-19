ゴールデンボンバーの樽美酒研二が１７日、インスタグラムを更新。自身の体の異変を明かした。１４日に「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」と投稿し、症状の出た足の写真をアップしていた樽美酒。この日は「これ酷い時の蕁麻疹です」とつづり、腫れが一面に広がった背中の写真を公開した。続けて「いつどのタイミングで出るのかわかりません、、これじゃあ服は脱げないなと思ってます笑」と投稿。「とりあえず迷惑