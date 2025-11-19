お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が１７日、自身のインスタグラムを更新。タレント・渡辺直美とのアメリカ旅を報告した。「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました！」と投稿した春菜。「ニューヨークとフロリダ！最高に楽しかった！！毎日爆笑！！寝る直前までしゃべりまくり！もう８割寝ててもしゃべってた！」と振り返った。続けて「まずは、フロリダにあるＤｉｓｎｅｙ’ｓＨｏｌｌｙｗｏｏｄ