「和服の似合う日本一の和男子」を決めるコンテスト「なでしこ日本・ミスター大和男児」。そのファイナリストに選ばれた42歳のMats（マツ）さんが、20代や30代の若手に交ざって堂々と勝負する姿が、同年代の共感を呼んでいる。【写真】めっちゃ食べてる！？飲んでる！？？？ 「レッスンやトレーニングに通いながら、自宅では自主トレに励んでいます」とMatsさん。日本一を目指すとなれば、ストイックな食事制限にも励んでいる