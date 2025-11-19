温泉で小さな男の子がサウナルームに入ってきたり、ひとりでお湯に浸かったり、浴場を歩いたり…それを見ていて不安になった、しーさん（@shi_suda）。心配になり、父親に声をかけると、「迷惑かけましたか？別に平気だろ」というセリフでした。 【写真】子どもが浴槽に使っているとき、気をつけたいのは……そのときの状況について話を聞きました。また子どもの入浴・サウナでの危険性について紹介します。迷惑かけたかどう