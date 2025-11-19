芸人コンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおさんが18日までにオフィシャルブログを更新し、近況を報告した。姫路でのイベント後、観光の最後に食べたという駅そばが絶品だったとして紹介している。【写真】「めちゃくちゃ美味しかった！」サンド伊達さんが堪能した姫路駅の駅そば伊達さんは、「今日は、姫路にて早坂営業の２回公演！」とはじめ、兵庫県姫路市で、芸能事務所「人力舎」の早坂さんが企画する公演に参加したことを報