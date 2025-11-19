「友達にジャンプしてもらったら奇跡みたいな写真撮れた」【写真】天空の鏡みたいな写真の全景を見るこんなポストをされたのは、はるはら（@haruhara_kun）さん。香川県三豊市の「父母ヶ浜」で撮影されたという一枚は、まるで天使が舞い降りたような幻想的なシルエットが印象的です。投稿には感嘆の声が寄せられました。「映画のワンシーンみたい」「光の加減が神がかってる」「構図完璧すぎる…」「奇跡の一瞬を捉えてて感動した