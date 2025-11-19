神奈川・横浜市の山下公園近くの海中で頭部のない遺体が見つかった事件で、遺体の血液型がO型であることが分かりました。横浜市の山下公園の岸壁近くの海中で11月1日に見つかった頭部と下半身のない遺体は20代から50代ぐらいの女性の可能性が高く、O型の血液が検出されたということです。警察は死体遺棄事件とみて調べています。