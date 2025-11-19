茨城・水戸市の横断歩道で3歳の女の子が自動車教習所の代表が運転する乗用車にひかれ死亡しました。18日午後2時半ごろ、水戸市大工町の横断歩道で「事故があった」と目撃者の女性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、横断歩道を渡っていた原田恵理香ちゃん（3）が乗用車にひかれ病院に搬送されましたが、その後死亡しました。この事故で乗用車を運転していた自動車教習所の代表、鯨岡則雄容疑者（57）が過失運転