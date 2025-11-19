卵料理の定番「オムレツ」は手軽に作れてアレンジが効くため、ぜひマスターしておきたい料理のひとつ。昔ながらのひき肉入りはもちろん、近年はオープンオムレツなどの包まない系も人気です。そこで今回は、定番から個性派まで絶品「オムレツ」レシピをお届け。どれも身近な材料で作れ、オムレツの魅力を再発見できること間違いなしです。ぜひ参考にしてください■簡単キレイ「モッツァレラのオープンオムレツ」の作り方とろ〜りチ