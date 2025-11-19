朝のドル円は１５５円５０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５５円５０銭台、日本当局から牽制姿勢が見られるものの、円キャリー取引拡大もあって、円安の流れが継続している。海外市場では一時１５５円７０銭台を付ける場面も見られた。 USDJPY 155.52