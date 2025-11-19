◇サッカー国際親善試合 日本 3-0 ボリビア(18日、国立競技場)日本は年内最後の試合に3ゴールをあげて快勝。試合後、遠藤航選手が内容を振り返りました。前半4分に鎌田大地選手のゴールで先制すると、後半も追加点をあげて無失点で試合を終える、理想的な試合運びを見せた日本。遠藤選手は「立ち上がりから自分たちが主導権を握り、入り方が良かった。相手にボールを持たれる時間があった中でしっかり我慢して後ろは0(失点)で抑え