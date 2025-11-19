2026年2月15日よりWOWOWにて放送・配信される織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の予告が公開され、新たに玉山鉄二らの出演が発表された。 参考：白洲迅、『北方謙三 水滸伝』で特殊部隊の総隊長役に山中柔太朗、伊藤健太郎らも出演へ 累計発行部数1160万部を突破している北方謙三の歴史大河小説『大水滸伝』シリーズを北方の新たな解釈をもとにアレンジし、再構築した“北方版”『水滸伝』全19巻を初映像