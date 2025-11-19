※2025年6月撮影トップ画像は、三郷中央駅下りホームから撮った上り秋葉原行。たまには、鉄道チャンネルらしい鉄道車両をトップに持ってきました。時間的には少し戻ります。筆者が降りた下り守谷行が出発しました。この駅には、普通と区間快速が停車します。※2025年6月撮影三郷中央駅は八潮駅に続いて高架ホームです。※2025年6月撮影駅名標。駅番号はTX09。埼玉県八潮市から三郷市に入りました。※2025年6月撮影ホームの秋葉原側