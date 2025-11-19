三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第9話に小林隆がゲスト出演する。 参考：小林隆、3度目の朝ドラ出演『風、薫る』は「今描くにふさわしい大きなテーマ」 本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。 三谷作品の常連キャストとしても知られる