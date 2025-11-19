「暗黒労働編」【漫画】本編を読む希望を抱いて入社した会社は、ハードワークでブラック労働だった。次々、退職していく同期を見送りながら「とりあえず、3年は仕事を続けよう」と、じょん( @John25uru)さんは新入社員から４年間勤めあげた。最後には神経症を発症し、退職するまでの漫画「暗黒労働編」を紹介する。■ 自分の好きなことに時間を割けないほど働くのはつらすぎる【漫画】 「入社式から」読む【暗黒労働編】 しんそつ