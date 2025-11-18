眠れないまま朝になる症状が特徴的な病気とは？Medical DOC監修医が解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「眠れないまま朝」を迎えてしまった時の対処法はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：今村 英利（タイムルクリニック） 2009年新疆医科大学を卒業し、中国医師免許を取得。2019年に日本医師免許を取得。神戸大学大学院（腫瘍・血液内科学