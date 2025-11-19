「円安だし物価高だし、飛行機で旅行なんて…」という人に、おすすめの「攻めの節約術」がある。世界1800カ所で特典が使える「プライオリティ・パス」だ。クレジットカードの特典として付帯していることもあり、ポイ活をしている人にもぴったり。実際にどれほどコスパがいいのか、対象の中でも特におすすめの空港ラウンジなど7カ所と、特にお得になる付帯クレカ5選を紹介しよう。（ライター前林広樹）エコノミークラスでも空港ラ