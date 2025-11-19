キングジムは12月19日、折りたたみでコンパクトになる「ノートパソコンスタンド（折畳式）」を発売する。カラーはシルバーとダークグレーの2色展開。価格は4180円で、公式オンラインストアで予約受付中。●持ち運び用のポーチも付属 高さ・角度調節もできる新製品は、折りたたむと手のひらサイズになるノートPC用のスタンド。重量も約19gと軽量で持ち運んでも気にならない。持ち運び用の収納ポーチも付属する。また、軽量な