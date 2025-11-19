［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と対戦。年内最後のゲームで、３−０と快勝を飾った。この試合で圧巻の先制ゴールを奪ったのが、ボランチで先発した鎌田大地だった。開始４分、久保建英が右サイドから供給したクロスを胸トラップすると、左足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。これで、2025年は、日本代表で９試合に出場して、４ゴール目と