俳優の横浜流星が、13日に配信がスタートしたNetflixシリーズ『イクサガミ』に最狂の剣士・天明刀弥役で出演していることが明らかになった。最狂の剣士・天明刀弥役の横浜流星岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める本作は、武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描いた今村翔吾氏の同名小説『イクサガミ』シリーズを実写化したもの。時代に取り残されし志士たちのバトルロワイアルを描き、岡田が“人斬り