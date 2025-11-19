C大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回はDFディオン・クールズ（29）が登場。今年6月に加入したマレーシア代表主将はJ1で12試合に出場し、9月28日の京都戦では芸術的な初ゴールをサポーター席の前で決めた。9日の清水戦ではアシストも記録。頼もしい男はチームに新風を吹き込んでいる。セレッソのサポーターのみなさん、ディオン・クールズです。全ての試合で最高の応援をもらっています。アウェーでもた