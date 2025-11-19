俳優で気象予報士の石原良純（63）ら“石原4兄弟”が、11月17日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演。父・石原慎太郎さん（享年89）と母・典子さんの金婚式で「酷い目にあった」と語った。【映像】金のケーキで祝った金婚式の様子番組には、政治家の長男・伸晃（68）、俳優・気象予報士の次男・良純（63）、政治家の三男・宏⾼（61）、画家・美術家の四男・延啓（59）が揃って出演。2022年2月に亡くなっ