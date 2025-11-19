【Roadto甲子園ボウル】追い続ける夢がある。東北大DL吉川大輝主将（4年）にとって、待ちわびた大一番。胸に秘めた思いは、少しも変わっていない。「スポーツ推薦で集まった関東のチームを、こんなオレたちが倒せたらロマンじゃないですか。ロマンのある勝利を手にしたいですね」繰り返したフレーズの原点は、3年前の全日本2回戦。敵地で格上と目された中京大をタイブレークの末に撃破した。「1年生の自分も出てたんです