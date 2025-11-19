三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）第9話（26日）に、三谷作品の常連俳優・小林隆（66）がゲスト出演。刑事役を演じる。三谷氏が脚本を執筆した2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」キャストの登場が相次ぐ中、小林は15人目。3代鎌倉殿・源実朝（柿澤勇人）の歌道の