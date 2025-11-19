【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）【映像】異次元の「逆足ピンポイントクロス」日本の至宝が極上のプレーで魅せた。日本代表MFの久保建英が鎌田大地のゴールをお膳立てした“右足”クロスが大きな話題を集めている。日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と対戦し、ホーム・国立競技場で3―0の完勝。4分に決めた先制点の場面で、久保が異次元のクオリティを証明し