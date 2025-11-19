ヤミテンで、確実に仕留めた。KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典（連盟）が11月18日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。アガリ5回、放銃0回、5万7200点の快勝で個人6勝目を挙げた。【映像】手牌までイケメン！滝沢が決めた鮮やかな門前清一色当試合は起家から滝沢、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びでスタート。東1局では