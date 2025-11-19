しょうゆとバターの香りが食欲をそそる焼きホタテや濃厚な甘みが特徴のホタテの刺身。生でも焼いてもおいしいこのホタテに、今問題が生じている。それはホタテのサイズが小さいということ。根室食堂尾山台店・平山徳治店長：今年なんかは、もう本当に殻も小さいですし、中身も結構水っぽいところもあったりして。身も小さいんですよね。それでいて値段は高い。ホタテのサイズ小さく…仕入れ値も上昇この店では、各地のホタテを食べ