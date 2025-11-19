次期「iPhone 18 Pro Max」は歴代で最も重いiPhoneになる可能性があると海外で報じられています。 ↑軽さよりも重さがほしい（画像提供／アップル）。 2025年に発売された「iPhone 17 Pro Max」は、アルミニウムとガラス素材を組み合わせた本体を採用し、重量は233g。これまでで最も重いiPhoneは「iPhone 14 Pro Max」の240gです。 中国リークアカウントのInstant Digitalによれば、iPhone 18 Pro Maxの重量は240gを超