還ってきた二刀流自己最多となるシーズン55本塁打を放ち、実に749日ぶりとなる勝ち星を挙げ、チームを２年連続のワールドシリーズへ導いた二刀流の、伝説の一年が終わった。ドジャース移籍２年目の今季、大谷翔平（31）が成し遂げた偉業は数えきれず、そして筆舌に尽くしがたい。そこで本誌は今回、還ってきた二刀流の″BESTシーン″を、カメラが捉えた決定的瞬間とともに振り返る。大谷の’25年シーズンは、東京ドームから始まっ