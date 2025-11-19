岩本照 西武鉄道株式会社は19日より、Snow Man・岩本照による「じぶんを主語に。秩父」キャンペーンを開始。本キャンペーンは、 埼玉県出身で秩父によく訪れるという秩父愛のある岩本が、 秩父の人のあたたかさや自然を味わい、 素の自分に帰る・ 自分らしくいられる場所としての秩父の魅力を岩本自らがストーリー形式で発信する。【動画】Snow Man岩本照「第一話 特急ラビューで秩父へ」全４本からなるストーリー