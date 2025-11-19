桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第7話が今夜放送。結以（桜田）の出生に大きく関わる、血の因縁が明らかになる。【写真】『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』第7話より本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。■第7話あらすじ「離れよう、