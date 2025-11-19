ＭＬＢで１８日（日本時間１９日）、１３人が球団からオファーを受けていたクオリファイング・オファー（ＱＯ）の返答期限を迎え、カブス・今永昇太投手（３２）ら４選手が受け入れ、９人が拒否した。今永は日本人選手として初のＱＯ受諾となった。ＦＡ選手には今季の所属球団が規定額で単年契約を結べるＱＯを出すことができる。今季のＱＯは年俸２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円）。同制度が導入された２０１２