俳優・歌手の草なぎ剛が、17日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で息子役を演じる子役・永瀬矢紘、鮎川こはる演じる風吹ジュンとの3ショットを公開した。【写真】「パパの腕をギュッ」“親子”ショットを公開した草なぎ剛同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで