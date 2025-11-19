漫画『神の雫』（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ／講談社）を実写ドラマ化した『神の雫/Drops of God』のシーズン2が、Huluにて2026年1月23日から国内独占配信する。遠峰一青役を演じる主演の山下智久がコメントを寄せた。【画像】『神の雫/Drops of God』シーズン2、ファーストルックシーズン1に続き、山下と、カミーユ・レジェ役を務めたフルール・ジェフリエが続投。オデッド・ラスキン監督、クラウス・ジマーマンプロデ