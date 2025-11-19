ご当地カレー人気が高まる中で、さらに狭い「ピンポイント」レトルトカレーなるものが注目されています。【写真を見る】“ご当地”よりもさらに狭い「ピンポイント」レトルトカレーとは？【THE TIME,】 国技館「力士思い出の味」を再現東京・神保町にある日本で唯一のご当地レトルトカレーの専門店『カレーランド』。店内の“本棚”には約500種類の厳選したご当地カレーが並びます。例えば、秋田県の高級食材である比内地鶏を