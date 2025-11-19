初の海外公務でラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、18日夜、晩さん会に出席されました。13年前、当時、皇太子だった天皇陛下がラオスを訪問されたときと重なる場面もみられました。■冒頭にラオス語も交え“お言葉”日本時間18日午後9時すぎ。晩さん会の会場に入ってきたのは、初めての外国公式訪問先として、ラオスを訪問されている愛子さまです。会が始まり、壇上に上がられると…「パーニー国家副主席閣下、御