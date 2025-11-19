6人組女性アイドルグループ、超ときめき♡宣伝部が18日、東京・新宿歌舞伎町タワー前でフリーライブを行った。テキスト共有アプリ「Threads」の魅力を伝える「超ときめき♡スレッズ宣伝部」に就任。利用者を対象としたもので「超最強」など4曲を披露。坂井仁香（24）は「昔は自分たちの宣伝しかできなかったので、商品の宣伝ができるようになってうれしいです」と笑顔で話した。小泉遥香（24）は体調不良で欠席した。