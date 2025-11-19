ロックバンド「THE YELLOW MONKEY」のボーカル吉井和哉（59）が18日、都内で自身のドキュメンタリー映画「みらいのうた」（エリザベス宮地監督、12月5日公開）の完成披露舞台あいさつを行った。21年に喉頭がんが発覚する数カ月前から、24年4月27日に東京ドーム公演でステージ復活するまでの3年以上を密着取材した。500時間の撮影を2時間に編集した。「入浴シーンもあります」と笑顔で明かす吉井が小学校入学後に移り住んだ静岡でも