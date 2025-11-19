綾野剛（43）が18日、都内で行われた主演映画「星と月は天の穴」（12月19日公開）完成披露上映会で、23年「花腐し」に続きタッグを組んだ脚本家でもある荒井晴彦監督（78）から「監督はあっちですから」とたたえられた。同監督は綾野が撮影中、現場で共演の田中麗奈（45）らにしばしば声掛けする時もあったと振り返った。綾野が演じた作家の、なじみの娼婦を演じた田中が、たばこをくわえてペディキュアをするシーンについても、同