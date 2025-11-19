「新春浅草歌舞伎」（1月2〜26日、東京・浅草公会堂）の制作会見が18日、浅草寺で行われた。若手中心の興行で、浅草の正月の風物詩。2回目の座頭を務める中村橋之助（29）は「挑戦から継続というフェーズに入っていきます」と決意を見せ「『幸せを力に』をテーマにしています」と、あこがれの演目に初役で挑む喜びなどを語った。元乃木坂46の能條愛未と婚約発表したばかりとあって、染五郎に「橋之助兄さんの幸せオーラを力に、が