U-17ワールドカップは18日に決勝トーナメントラウンド16が行われ、U-17日本代表はU-17北朝鮮代表と対戦。試合はPK戦の末、日本が勝利した。ラウンド32の南アフリカ戦から3人のメンバーを変更した日本。MF川本大善、FWマギージェラニー蓮、FW吉田湊海が先発入りとなった。アジア同士の対戦となったこの試合は開始4分に動く。MF瀬口大翔の左からのクロスを、ファーサイドのマギージェラニー蓮が頭で合わせて先制に成功。31分には北朝