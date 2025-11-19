キャリア29年、1人の裏方の快挙にネットが沸いた。11月17日、日本野球機構が発表した2025年シーズン「最優秀審判員賞」に白井一行審判員が選出されたのだ。【写真】米津玄師に似てる…? 別人級の“ビジュ変”が話題の佐々木朗希“名物審判”の白井氏「NPBは白井球審の選出理由について、『29年という長きにわたる審判経験により、リーダーシップやゲームマネージメント力が増したことが評価された。判定技術や正確性に安定感があ