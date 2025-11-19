“車いすユーザーの選択肢を増やしたい” という思いから生まれた本。 その名も『ホダカブック』。 当事者目線のこだわりが詰まったこの本が紹介するのは、車いすでも利用できる長崎市内の飲食店です。 長崎純心大学4年の織田 帆尊(おりたほだか)さん 21歳。 この日の昼食は、中華料理店「寶來軒」の特製海鮮ちゃんぽんです。 （織田 帆尊さん(21)） 「長崎の味を味わえる麺だと思う」 脳