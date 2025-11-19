ドライバー不足の解決を目指し、自動運転技術の開発を進めるいすゞ自動車は、自動運転トラックのデモンストレーション走行を報道陣向けに公開しました。（ドライバー ）「それでは準備ができましたので自動運転を開始します」いすゞ自動車が公開した自動運転のデモンストレーション走行です。ドライバーはハンドルから手を離した状態でトラックが加速していきます。いすゞ自動車は人手不足やドライ