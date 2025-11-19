近づけば傷つき、離れればさびしい――そんな人間関係の距離感に悩んでいませんか。孤独と社交のあいだで揺れる私たちに、ショーペンハウアーは「丁重さと礼儀」という冷めた距離を勧めました。あなたは、その距離を保てていますか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』