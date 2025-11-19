1958年に発売された日清食品の「チキンラーメン」。60年以上前に誕生した世界初のインスタントラーメンは、今も多くの人に愛されている。驚くことに、チキンラーメンの味は発売当初から「ほぼ変わっていない」という。その理由とは何か。ロングセラーの人気の秘密に迫る。（フリーライター伏見 学）発売から60年以上チキンラーメンが売れ続けるワケ「すぐおいしい、すごくおいしい」のキャッチコピーがあまりにも有名な日清食品