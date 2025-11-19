俳優の吉田美月喜（22）が18日、都内で、ソフィ「生理からはじめるウェルネス習慣」プロジェクト発表会に登壇した。ユニ・チャームが新商品「ソフィ経血で鉄不足チェックできるキット」を発売することを受け、ブランドアンバサダーの吉田は女性ならではの心身の不調についてトーク。「生理は自分のもので、人と同じということは全くない。まず自分を知って、運動や睡眠、鉄分を補うとか、自分なりの対策を見つけていきたい」と話