仕事の都合で家族と離れて生活する単身赴任。夫が単身赴任であることについて、子どもがかわいそうと言葉をかけられて悩んでしまったママからのお悩み相談です。子どもや夫への影響を心配する気持ちもありながら、それぞれの家庭の事情を踏まえた選択について、先輩ママからの回答を紹介します。 単身赴任はかわいそう？思いがけない言葉に悩むママ 「単身赴任ってお子さんと旦那さんが可愛そう」 高校のクラス会